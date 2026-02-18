Nuova rimodulazione da TIM | fino a 5 euro in più al mese per i clienti di rete fissa

TIM ha annunciato un aumento dei costi per i clienti di rete fissa, con un incremento massimo di 5 euro al mese a partire da aprile 2026. La decisione riguarda circa 4 milioni di utenti che riceveranno una comunicazione dettagliata nelle prossime settimane. In alcuni casi, le bollette mensili potrebbero salire di circa 60 euro all’anno, creando una spesa supplementare per molte famiglie.

TIM alza i prezzi: la rete fissa nel mirino, fino a 5 euro in più al mese. Una nuova rimodulazione tariffaria sta per colpire i clienti di rete fissa TIM, con aumenti che potranno raggiungere fino a 5 euro mensili a partire da aprile 2026. La decisione, annunciata dall’operatore telefonico il 17 febbraio 2026, segue un precedente rialzo per i clienti mobile e conferma una tendenza al rialzo dei costi nel settore delle telecomunicazioni, sollevando preoccupazioni tra i consumatori. Un aumento differenziato per tipologia di utente. La rimodulazione si articola in tre diverse fasce di aumenti, a seconda del tipo di abbonamento e delle modalità di fatturazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

TIM aumenta i prezzi della rete fissa: rincari fino a 5€ da aprileTIM ha deciso di aumentare i prezzi della rete fissa, motivando la scelta con l’aumento dei costi di gestione.

Leggi anche: TIM WiFi Casa: Fibra fino a 2,5 Gbps da 24,90€ al mese

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.