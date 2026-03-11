Poste recluta nuovi consulenti

Poste Italiane sta cercando nuovi consulenti finanziari in Lombardia, rivolgendo l’offerta a laureati o laureandi interessati a un percorso di formazione e sviluppo professionale. La ricerca riguarda candidati motivati a entrare nel settore e a intraprendere una carriera come consulenti. La selezione si concentra su persone con un background accademico e una volontà di crescita nel campo finanziario.

Poste Italiane ricerca in Lombardia laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze all'interno di uffici postali che diventano sempre più spazi dedicati alla relazione, focalizzati sulla costruzione e sul mantenimento del rapporto con il cliente. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni Aperte" in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione.