Dragaggio e diga sud del porto di Ortona conclusa la Conferenza di Servizi decisoria
È finita oggi la Conferenza di Servizi decisoria sul progetto di dragaggio e prolungamento della diga sud del porto di Ortona. La riunione ha dato il via libera finale alla fase di progettazione esecutiva, un passo importante per migliorare la funzionalità del porto e rafforzare le infrastrutture della regione. Ora si attende solo l’avvio dei lavori, che potranno rendere più sicuri e accessibili gli spazi portuali.
Previsti il prolungamento per una lunghezza di circa 800 metri, la resecazione del tratto terminale della vecchia diga nord e il dragaggio dei fondali esterni fino alla batimetrica di -10 metri Si è conclusa la Conferenza di Servizi decisoria relativa al progetto di approfondimento del dragaggio e prolungamento della diga sud del porto di Ortona, passaggio fondamentale che permetterà la progettazione esecutiva di un intervento strategico per l’intero sistema infrastrutturale regionale e del medio Adriatico. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.🔗 Leggi su Chietitoday.it
