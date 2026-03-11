Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha rivolto un avvertimento al quotidiano Il Foglio, minacciando di fare i conti con la testata dopo il referendum sulla giustizia. La polemica si riaccende con questa dichiarazione, alimentando il confronto pubblico attorno alla questione. La vicenda coinvolge direttamente le figure istituzionali e i giornalisti, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Non si placano le polemiche intorno al referendum sulla giustizia. Al centro della scena c’è di nuovo il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, questa volta per l’avvertimento da lui lanciato al quotidiano Il Foglio. Interpellato dal giornale circa le sue dichiarazioni su Sal Da Vinci in una trasmissione di La7, in cui il magistrato aveva affermato che il cantante del “Per sempre sì” avrebbe in realtà votato no al referendum (falso), ha dichiarato: «Era tutto uno scherzo, ridevo con il presentatore». Incalzato dalla giornalista sul fatto che il vincitore di Sanremo ha dovuto smentire, Gratteri è arrivato alle minacce: «Senta, con voi del Foglio . 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Polemiche su Gratteri per la minaccia al Foglio: «Dopo il referendum con voi faremo i conti»

