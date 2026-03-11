Nel 1996, Paperino entra nella Ducklair Tower, acquistata da Zio Paperone, per assumere il ruolo di custode senza ricevere alcun pagamento. La sua presenza nella torre rappresenta un nuovo capitolo per il personaggio, che diventa il primo supereroe di una generazione. La decisione di Paperino di dedicarsi alla custodia avviene senza compenso e segna un cambiamento significativo nel suo percorso.

1996. Paperino entra nella Ducklair Tower, fresco acquisto di Zio Paperone, per diventarne il custode, ovviamente gratuitamente. Quello che lo sfortunato papero ignora – e i lettori con lui – è che quel gesto apparentemente semplice è un momento che per molti appassionati di comics coincide con la scoperta di un nuovo mondo fumettistico: dalla lettura tradizionale classica ci si avvicina al fumetto supereroico. Senza quel primo numero di PK, probabilmente una generazione di lettori non avrebbe fatto quel passaggio, non avrebbe espanso i propri orizzonti ricercando poi in altre pubblicazioni il brivido avventuroso sperimentato in quello spillato, così poco disneyano ma così moderno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - PK: come un papero divenne il primo supereroe per una generazione

