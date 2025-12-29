Lo spread risale a 70 punti conviene ancora investire in Titoli di Stato?

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha registrato un leggero aumento, attestandosi a 70 punti base. Questa variazione solleva domande sulla convenienza di investire ancora in Titoli di Stato italiani. È importante analizzare attentamente i fattori di mercato e le prospettive economiche prima di prendere decisioni di investimento.

Apertura in leggero rialzo dello spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e quelli tedeschi di pari durata ha avviato le contrattazioni a quota 70 punti base, due in più rispetto alla chiusura precedente a 68. Contestualmente, il rendimento del BTp decennale si è attestato intorno al 3,60%, in aumento rispetto al 3,54% registrato prima delle festività natalizie. Si tratta di valori che confermano una fase di relativa stabilità per il mercato dei titoli di Stato italiani, in un contesto europeo ancora segnato da incertezza. Spread e conti pubblici, perché il calo è positivo.

