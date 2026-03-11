Piana del Sele | 200 milioni per biometano contro i reflui
In Piana del Sele, la società Paestum Energia Futura ha presentato un progetto per un nuovo impianto a biometano in via Gaiarda, destinato a trattare i reflui bufalini. La proposta prevede un investimento di 200 milioni di euro e mira a cambiare il modo in cui vengono gestiti i reflui provenienti dagli allevamenti della zona.
La Piana del Sele affronta una svolta cruciale nella gestione dei reflui bufalini con la proposta di un nuovo impianto a biometano in via Gaiarda, presentata dalla società Paestum Energia Futura. Questa iniziativa nasce immediatamente dopo il sequestro di una discarica abusiva di 12.000 metri quadrati a Foce Sele, segnando un tentativo concreto di trasformare un problema ambientale in risorsa energetica. L’urgenza della situazione è palpabile: gli scarichi illegali finiscono nei canali e poi nel mare, rendendo insufficienti i soli controlli polizieschi senza infrastrutture dedicate. Mentre il Nord Italia tratta il 70% dei reflui zootecnici, il Mezzogiorno si ferma al 16%, un divario che il progetto mira a colmare con investimenti regionali per 200 milioni di euro destinati a 50 nuovi impianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
