Pesaro in fiamme | Di Pietro e Grosso sfidano il referendum

A Pesaro, il 22 e il 23 marzo 2026, si terrà il referendum costituzionale sulla Giustizia. Nel frattempo, in città si registra una forte attività di mobilitazione con Di Pietro e Grosso impegnati a sfidare la consultazione popolare. La campagna di sensibilizzazione è già in corso e coinvolge diverse parti della comunità locale.

Il 22 e il 23 marzo 2026 si voterà il referendum costituzionale sulla Giustizia, ma la mobilitazione nel territorio pesarese è già in pieno svolgimento. Mentre i comitati del “Sì hanno chiamato l’ex magistrato Antonio Di Pietro a parlare domani alle 17.30 a Palazzo Gradari, il fronte opposto organizza stasera alle 21 un incontro con Enrico Grosso a Morciola e Cantiano. La città si prepara a giorni di dibattito acceso tra esperti, sindacati e cittadini. L’atmosfera nelle piazze e nei palazzi della provincia è carica di tensione costruttiva, dove ogni evento rappresenta un tassello fondamentale per la scelta dei votanti. Non si tratta solo di date e orari, ma di un confronto diretto tra due visioni diverse sul futuro della magistratura italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

