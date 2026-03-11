Pesaro in fiamme | Di Pietro e Grosso sfidano il referendum

Da ameve.eu 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pesaro, il 22 e il 23 marzo 2026, si terrà il referendum costituzionale sulla Giustizia. Nel frattempo, in città si registra una forte attività di mobilitazione con Di Pietro e Grosso impegnati a sfidare la consultazione popolare. La campagna di sensibilizzazione è già in corso e coinvolge diverse parti della comunità locale.

Il 22 e il 23 marzo 2026 si voterà il referendum costituzionale sulla Giustizia, ma la mobilitazione nel territorio pesarese è già in pieno svolgimento. Mentre i comitati del “Sì hanno chiamato l’ex magistrato Antonio Di Pietro a parlare domani alle 17.30 a Palazzo Gradari, il fronte opposto organizza stasera alle 21 un incontro con Enrico Grosso a Morciola e Cantiano. La città si prepara a giorni di dibattito acceso tra esperti, sindacati e cittadini. L’atmosfera nelle piazze e nei palazzi della provincia è carica di tensione costruttiva, dove ogni evento rappresenta un tassello fondamentale per la scelta dei votanti. Non si tratta solo di date e orari, ma di un confronto diretto tra due visioni diverse sul futuro della magistratura italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

pesaro in fiamme di pietro e grosso sfidano il referendum
© Ameve.eu - Pesaro in fiamme: Di Pietro e Grosso sfidano il referendum

Articoli correlati

Bari: magistrati sfidano la pioggia per il referendumA Bari, magistrati e avvocati hanno lanciato un’iniziativa pubblica con lo slogan Vado di corsa a votare no, radunandosi in piazza Diaz e percorrendo...

Troina: 12 cittadini sfidano il governo con il no al referendumIn un piccolo comune siciliano, Troina, si è acceso un dibattito che potrebbe avere ripercussioni nazionali.

Una selezione di notizie su Pesaro in fiamme Di Pietro e Grosso...

Temi più discussi: Incendio al piano terra di una palazzina a Monte Porzio. Evacuate 8 persone; Incendio in un garage nel Pesarese, evacuata una famiglia; Garage in fiamme, evacuata una famiglia; Incendio in un garage a Monte Porzio, evacuata una famiglia.

Garage in fiamme, evacuata una famigliaL’appartamento risulta al momento non fruibile I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 18.30, in via Fornace a Monte Porzio, per l’incendio di un garage situato al piano terra di una ... youtvrs.it

Montelabbate - Fiamme in un seminterrato, due persone lievemente intossicateMONTELABBATE - Due persone sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio che si è sviluppato in un’abitazione bifamiliare in via Ripe a Montelabbate (provincia di Pesaro Urbino). Le fiamm ... veratv.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.