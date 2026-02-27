Il trauma bonding è un fenomeno che si verifica quando una persona sviluppa un attaccamento intenso a chi le causa dolore o sofferenza. Questa relazione può nascere in diversi contesti, come relazioni sentimentali o situazioni di dipendenza. Spesso, il legame si rafforza attraverso cicli di abusi e ricompense, creando un rapporto complicato da interrompere.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il trauma bonding è il legame emotivo che nasce in relazioni tossiche fatte di dolore e false promesse. Un ciclo di abuso e riconciliazione che crea dipendenza affettiva, confonde amore e paura e rende difficile andare via, anche quando si soffre. Ce ne parla Paolo Antonelli, Ph.D., psicologo e psicoterapeuta, Professore a contratto all’Università degli Studi di Firenze, autore di studi sull'argomento Parlando di trauma bonding ci riferiamo a una delle possibili risposte alla domanda sul motivo o sui motivi per cui amiamo chi ci ferisce. Quando entriamo e permaniamo in relazioni sentimentali di tipo tossico, non si tratta mai soltanto di amore: è spesso anche un legame traumatico che purtroppo si nutre di paura, confusione e promesse non mantenute. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Trauma bonding: perché amiamo chi ci ferisce e come spezzare il legame tossico

Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello: «Ci amiamo, ma non ci capiamo. Stiamo soffrendo entrambi»Morata e Campello - che si erano sposati a Venezia il 17 giugno 2017 - si erano lasciati già nell’estate del 2024.

Leggi anche: Alice Campello, Morata parla della separazione: “Ci amiamo ma non ci capiamo”