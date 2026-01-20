Bella Hadid ha commentato pubblicamente la recente sfilata di Dolce&Gabbana, suscitando discussioni sul supporto continuo verso l’azienda. Il suo commento, apparso su Instagram, evidenzia le controversie legate alla rappresentazione e all’inclusività dell’evento, svoltosi a Milano il 17 gennaio. Questa dichiarazione ha riacceso il dibattito pubblico sulla responsabilità delle grandi maison di moda nei confronti di temi sociali e di diversità.

“Sono scioccata dal fatto che le persone continuino a sostenere questa azienda. È imbarazzante “. Il commento di Bella Hadid, comparso sotto un video diventato virale su Instagram, ha riacceso il dibattito attorno alla sfilata Dolce&Gabbana Uomo Autunno-Inverno 202627, presentata a Milano sabato 17 gennaio. Nel mirino delle critiche è finita infatti la passerella composta da modelli tutti bianchi, caucasici, bellissimi neanche fossero stati creati dall’intelligenza artificiale, elemento che – in un progetto che pretende di parlare di “individualità” – diventa un limite visibile, non un dettaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono scioccata dal fatto che le persone continuino a sostenere questa azienda. È imbarazzante””: Bella Hadid contro Dolce e Gabbana per la sfilata non inclusiva

Bella Hadid contro Dolce&Gabbana per la sfilata poco inclusiva: “Le persone ancora sostengono il brand, è imbarazzante”Bella Hadid ha commentato una recente sfilata di Dolce&Gabbana, evidenziando la mancanza di inclusività nel cast, composto esclusivamente da modelli bianchi.

Dolce & Gabbana e il casting che fa discutere: la reazione di Bella HadidDurante la sfilata di Dolce & Gabbana a Milano Moda Uomo Autunno-Inverno 202627, si è aperto un dibattito sul casting scelto dal brand.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Gli estintori? Credo ce ne sia uno. Vedo costantemente i volti dei morti, la testimonianza…; Madonna è arrabbiata con Dolce e Gabbana per il casting suprematista? La denuncia di Ly.as; Paro di Trupti Bhoir fa luce su un male sociale diffuso che minaccia le donne nel cuore dellIndia; Mariana Rodriguez nel film Buen Camino: Scelta per il ruolo dopo aver inviato un provino video girato a casa mia.

Sono scioccata dal fatto che le persone continuino a sostenere questa azienda. È imbarazzante: Bella Hadid contro Dolce e Gabbana per la sfilata non inclusiva - Sono scioccata dal fatto che le persone continuino a sostenere questa azienda. È imbarazzante. Il commento di Bella Hadid, comparso sotto un video diventato virale su Instagram, ha riacceso il ... ilfattoquotidiano.it

"Sono scioccata nel vedere che la gente continua a sostenere questa azienda, è imbarazzante" La modella ha commentato un post in cui l’influencer Lyas mette l’accento su un dettaglio dell’ultima sfilata della Maison: un cast di soli modelli bianchi. Le parole - facebook.com facebook