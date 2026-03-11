Padel | 1,5 milioni di giocatori ma 2,75 infortuni ogni

Il padel conta attualmente circa 1,5 milioni di giocatori, mentre ogni settimana si registrano circa 2,75 infortuni legati a questo sport. Mercoledì 11 marzo 2026 rappresenta una data importante per il settore, in quanto la crescente popolarità dello sport si accompagna a un incremento dei casi di infortunio tra i praticanti.

Mercoledì 11 marzo 2026 segna una data cruciale per il mondo del padel, dove la crescita esponenziale dello sport si scontra con un aumento preoccupante degli infortuni. Mentre l’Italia conta già 1,5 milioni di praticanti e il mondo ne raggiunge i 35 milioni, uno studio italiano ha messo in luce come le vibrazioni trasmesse dal terreno al corpo siano alla base di lesioni a polso, gomito e spalla. I dati emersi dalla ricerca condotta direttamente in campo indicano che ogni mille ore di gioco si registrano in media 2,75 infortuni da sovraccarico, un fenomeno legato alla propagazione delle onde d’urto generate dall’impatto pallina-racchetta. La soluzione proposta dalla startup bresciana Floky, attraverso un manicotto biomeccanico brevettato, promette di ridurre queste vibrazioni del 30,62% senza compromettere la forza del giocatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Padel, cresce il boom ma aumentano gli infortuni: uno studio analizza le vibrazioni del gesto tecnicoIl padel è uno degli sport più praticati e in più rapida espansione al mondo: 1,5 milioni di giocatori in Italia, 20 milioni in Europa e 35 milioni a...

Floky porta la scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuniLa PMI bresciana è la prima azienda al mondo ad aver creato e brevettato No Strain Evolutionn un manicotto biomeccanico su tessuto che riduce del 30% le vibrazioni sul braccio generato dall'impatto pallina-racchetta.

La scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuniLa PMI innovativa bresciana - Floky - è la prima azienda al mondo ad aver creato e brevettato No Strain Evolutionn un manicotto biomeccanico su tessuto che riduce del 30% le vibrazioni sul braccio gen ... corrieredellosport.it

