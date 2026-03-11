A Ovaro, una donna di 81 anni ha subito un raggiro da parte di un uomo di 48 anni che si è spacciato per un carabiniere, rubandole oro e rinchiudendola in casa. L’uomo è stato successivamente arrestato a Udine con l’accusa di truffa pluriaggravata ai danni dell’anziana. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle persone più vulnerabili.

È stato arrestato un uomo di 48 anni proveniente da fuori regione per truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana residente di Ovaro. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Udine lunedì 9 marzo, ha permesso di recuperare i gioielli sottratti e di restituirli alla vittima. L’arresto è avvenuto in flagranza, dopo che l’uomo aveva messo in atto un ingegnoso raggiro ai danni della donna. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di lunedì 9 marzo. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno notato una persona sospetta nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ovaro, incubo per una 81enne: finto carabiniere le ruba l'oro e la rinchiude in casa

