Finto carabiniere | 20enne ruba 400 euro e oro a Lodi

Un ragazzo di circa vent’anni è stato fermato a Lodi dopo aver rubato 400 euro e oro a una coppia di anziani. Si era presentato come un carabiniere per ingannare le vittime e ottenere quanto desiderava. L’arresto è stato effettuato dalla polizia locale, che ha identificato l’autore del furto e della truffa. La vicenda riguarda una truffa messa in atto con l’inganno e il raggiro.

Un giovane di circa vent'anni è stato arrestato a Lodi per essersi spacciato per un carabiniere e aver truffato una coppia di anziani. Il fatto è accaduto lunedì 9 marzo 2026, quando il sospettato ha ottenuto contanti e gioielli dalla vittima credendo fosse un ufficiale delle forze dell'ordine. La donna, ottantenne residente nella provincia di Lodi, ha ricevuto una telefonata in cui un uomo si presentava come tenente dei carabinieri, riferendo falsamente che l'auto della coppia era coinvolta in una rapina avvenuta a Milano. Questo pretesto ha permesso al truffatore di ottenere fiducia e chiedere la consegna di denaro e oggetti preziosi sotto la falsa motivazione di un confronto con il bottino del crimine presuntivo.

