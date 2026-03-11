Il confronto tra Costa e la presidente della Commissione europea sta attirando l’attenzione dei media. Si tratta di uno scontro molto acceso tra le due figure ai vertici dell’Unione europea, innescato da divergenze su questioni di ordine internazionale. La disputa si è svolta durante un evento pubblico, suscitando reazioni da parte di vari rappresentanti degli stati membri e osservatori internazionali.

Uno scontro durissimo e inedito ai vertici dell’Ue. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera, appartenenti alla famiglia socialista, attaccano la leader della Commissione Ue Ursula von Leyen dopo il suo appello ad adeguarsi al nuovo ordine mondiale basato sulla forza. Difendendo il rispetto del diritto internazionale, la socialista spagnola critica von der Leyen arrivando a definire «inappropriate» le sue parole. Costa replica alla presidente della Commissione dallo stesso palco della conferenza annuale degli ambasciatori Ue a Bruxelles. Se von der Leyen aveva invitato l’Ue ad abbandonare l’ordine del «vecchio mondo», rappresentato dal diritto internazionale e dal multilateralismo, l’ex premier socialista portoghese scandisce: «Dobbiamo difendere l’ordine basato sulle regole. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ordine internazionale, Costa contro la presidente della Commissione

Articoli correlati

Primo municipio, si dimette la presidente della commissione Servizi sociali e Pubblica istruzioneLa consigliera del Primo Municipio, Florinda Panzarella, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della commissione Servizi sociali e...

Arresto di Ciro Landolfi, la presidente della commissione antimafia: “Nessun latitante è al sicuro”"Nessun latitante sarà mai al sicuro e l’arresto di Ciro Andolfi, esponente di spicco del clan camorristico Andolfi-Cuccaro attivo nel quartiere...

2026 Action Movie: Young Man Held Hostage, Top Female Sharpshooter Steps In

Tutto quello che riguarda Ordine internazionale

Temi più discussi: Ordine internazionale, Costa contro la presidente della Commissione; Costa, 'difendere l'ordine internazionale basato sulle regole'; Iran, Costa: La nostra prosperità è sotto pressione; Von der Leyen giustifica i raid in Iran, Costa: La libertà non si conquista con le bombe.

La guerra in Iran spacca anche i vertici dell’Ue. Von der Leyen giustifica i raid di Usa e Israele. Costa le risponde: La libertà non si conquista con le bombeLo scontro tra i vertici UE dopo le dichiarazioni della presidente della Commissione che mette in discussione le regole internazionali ... ilfattoquotidiano.it

Costa non condivide la linea di Von der Leyen sulla politica estera: L'UE deve difendere l'ordine internazionale basato sulle regoleL’Unione Europea si trova a un bivio strategico nella politica estera. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha delineato la sua visione della politica estera dell’Unione Europea in un ... tag24.it

"La contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell'ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli ambiti istituzionali": così il presidente Sergio Mattarella ricevendo la laurea honoris causa dalla Scuola di Scienze della Politica x.com

"La contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell'ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli ambiti istituzionali": così il presidente Sergio Mattarella ricevendo la laurea honoris causa dalla Scuola di Scienze della Politica facebook