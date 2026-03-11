OnePlus Pad 4 in arrivo potenza e autonomia sopra i 12.000 mAh

OnePlus sta preparando il lancio di un nuovo tablet di fascia alta, chiamato presumibilmente OnePlus Pad 4. Il dispositivo promette potenza elevata e una batteria con autonomia superiore ai 12.000 mAh. Al momento, non sono state divulgate date di uscita ufficiali. La produzione del prodotto è in corso e si attende di conoscere le specifiche tecniche complete.

OnePlus sta sviluppando un nuovo tablet di fascia alta, che potrebbe arrivare sul mercato con il nome OnePlus Pad 4. Le ultime indiscrezioni riportano che il dispositivo punterà su una scocca più compatta rispetto alla generazione precedente, con l'obiettivo di migliorarne la portabilità senza sacrificare le prestazioni. Il nuovo tablet dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5, che pur non essendo la variante Elite, offre potenza di calcolo di fascia alta. Questo chip permetterà di gestire senza problemi operazioni complesse e funzioni di intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo, garantendo un equilibrio tra prestazioni e costi.