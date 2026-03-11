Ondata di solidarietà per la signora Fernanda

Ieri il telefono della signora Fernanda Pesi di Ponte a Moriano non ha smesso di squillare, a causa di una multa di mille euro e del fermo dell’auto per un mese. La sanzione è stata applicata dopo che la donna aveva lasciato in buona fede un sacchetto di carta vicino ai contenitori dei rifiuti. La vicenda ha suscitato numerosi messaggi di solidarietà.

Non ha smesso mai di squillare ieri il telefono della signora Fernanda Pesi di Ponte a Moriano, "punita" per aver lasciato in buona fede il sacchetto della carta accanto alla stazione dei Garby, con una sanzione di ben mille euro e il fermo amministrativo dell'auto per un mese. La notizia che abbiamo dato in esclusiva ha raggiunto tutti, compaesani, amici e parenti anche di altre città. "Ho chiesto a mio marito di rispondere alle chiamate che arrivano sul telefono fisso di casa, io mi occupo del cellulare, altrimenti non arrivo – dice Fernanda Pesi, alle prese con un'ondata incredibile di solidarietà –. E' qualcosa che fa bene sentirsi le persone vicino in questi giorni in cui spesso mi sono lasciata andare al pianto perchè mi sono sentita trattata come una delinquente.