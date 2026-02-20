San Marco Group acquisisce Oikos

San Marco Group ha comprato Oikos, azienda romagnola specializzata in finiture decorative. La decisione deriva dalla volontà di preservare un marchio storico e rafforzare la produzione di pitture e rivestimenti in Italia. Oikos, nota per i suoi prodotti innovativi, si unisce a un gruppo leader nel settore edilizio. La fusione punta a valorizzare il patrimonio artigianale e a incrementare la presenza sul mercato nazionale. La transizione si conclude con l’ingresso ufficiale di Oikos nel Gruppo.

(Adnkronos) – “Promuovere il saper fare e l’industria nazionale e salvare un marchio che ha scritto la storia delle finiture decorative”, è con questo obiettivo che San Marco Group ha acquisito Oikos, realtà romagnola d’eccellenza che entra a far parte del Gruppo leader in Italia nella produzione di pitture e rivestimenti per l’edilizia. L’operazione, avvenuta tramite aggiudicazione definitiva all’asta presso il Tribunale di Forlì, segna un punto di svolta dopo un lungo periodo di difficoltà per l’azienda di Gatteo Mare (Fc), e si inserisce in una strategia di crescita che vede San Marco Group protagonista indiscusso nel mercato nazionale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

