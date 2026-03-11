Ogni giorno di guerra comporta una spesa di centinaia di milioni di dollari e coinvolge diversi paesi. L’Europa si trova di fronte a una decisione importante, con richieste di riarmo che si scontrano con altre esigenze. I costi non ricadono solo sui cittadini americani, ma si riflettono anche sui bilanci di altri Stati coinvolti nel conflitto. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

di Luca Salvi Ogni giorno di guerra costa centinaia di milioni di dollari. Ma il conto non lo pagano soltanto i contribuenti americani. Quando il Golfo Persico entra in tensione, come ricordano il Fondo Monetario Internazionale e l’International Energy Agency, l’effetto si riflette subito sui prezzi dell’energia: circa un quinto del petrolio mondiale passa dallo Stretto di Hormuz. Così la guerra diventa una tassa globale pagata dai cittadini, dalle famiglie e dalle imprese, una tassa che toglie risorse al bene comune. Come ricordava Dwight Eisenhower: “Ogni bomba lanciata è una scuola, un ospedale o una casa che non costruiremo.” Purtroppo Donald Trump non è Eisenhower e sta investendo solo nella guerra e nella distruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ogni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo!

