Altro che Milan speculativo | il gol di Loftus-Cheek nasconde un record che smonta ogni critica

Ruben Loftus-Cheek ha segnato contro il Pisa, ma quel gol nasconde un record che cambia le carte in tavola. Il centrocampista inglese ha infatti raggiunto una quota storica di assist, dimostrando che il Milan non si limita a giocare in modo difensivo o a puntare sulle ripartenze. La sua prestazione mette in luce una crescita concreta della squadra, che ora può contare anche su una fase offensiva più strutturata.

Nel match contro il Pisa, il Milan è passato in vantaggio grazie al gol di Loftus-Cheek. La rete dell’inglese, di testa su un bel cross dalla destra di Zachary Athekame, poteva sembrare semplice, quasi scolastica nella sua esecuzione. Secondo i dati raccolti da 'Opta', il gol realizzato da Ruben Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato al termine di una manovra composta da 27 passaggi consecutivi: si tratta della sequenza più lunga conclusa in rete nella Serie A 2025-2026. Un dato che certifica la qualità della costruzione rossonera nell’azione che ha portato al vantaggio. L’evoluzione del gioco di Massimiliano Allegri rispetto al passato è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan apre le marcature contro il Bologna con un gol di Loftus-Cheek.

Questa sera allo stadio Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, partita valida per la 23ª giornata di Serie A.

