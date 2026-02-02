Boom di offerte di lavoro | oltre 290 posizioni aperte domina il settore turistico

A Brindisi il mercato del lavoro si muove veloce. In più di 290 posti sono attualmente aperti, soprattutto nel settore turistico. La domanda cresce, e le offerte non mancano, riflettendo una situazione positiva per chi cerca lavoro in questa zona.

Il nuovo report settimanale di Arpal Puglia con opportunità occupazionali nel brindisino. Ben 33 annunci attivi in un mercato del lavoro in forte espansione BRINDISI - Un mercato del lavoro piuttosto dinamico nel Brindisino, secondo quanto emerge dal quarto report settimanale 2026 elaborato dall'Arpal Puglia (visionabile al seguente link). Il documento fotografa una situazione vivace con 33 annunci attivi per complessivi 295 posti di lavoro disponibili. Il settore turistico-ristorativo si conferma il principale motore della domanda di lavoro, con ben 237 posizioni aperte, rappresentando oltre l'80% delle opportunità totali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Sono disponibili 123 opportunità di lavoro nei centri per l’impiego della provincia.

