Lo struccante bifasico si prepara a diventare un alleato indispensabile, soprattutto con il ritorno del trucco occhi nero invernale. Per chi indossa trucco a lunga durata e cerca un modo efficace per rimuoverlo senza irritazioni, questo prodotto offre una soluzione rapida e efficace. La sua capacità di sciogliere ogni tipo di trucco lo rende un passo fondamentale nella routine di detersione quotidiana.

State pronte. L’inverno prossimo torna di moda il trucco occhi nero e questo è uno di quei casi in cui lo struccante occhi è necessario, soprattutto se non si pratica la doppia detersione con un prodotto a base grassa in grado di scioglie ogni tipo di trucco e rimuovere tutte le impurità. A maggior ragione poi, quando si utilizza un mascara waterproof o un eyeliner a lunga tenuta, l’unico alleato davvero efficace in grado di rimuoverli a dovere è lo struccante bifasico occhi. Non è solo una questione di performance però. Oggi si cercano formule sempre più rispettose della pelle, adatte anche a chi soffre di sensibilità o porta lenti a contatto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Occhi delicati e trucco a lunga tenuta? Lo struccante bifasico ti cambierà la vita

