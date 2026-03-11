Alessia Marcuzzi ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore brasiliano Thiago Schietti. La conduttrice è apparsa in pubblico per la prima volta con lui, dopo aver divorziato dal marito nel 2022. Le foto della loro uscita sono state pubblicate sulla rivista Chi, segnando un momento di novità nella vita sentimentale della presentatrice.

È tornato a battere il cuore di Alessia Marcuzzi. Dopo il divorzio con il marito Paolo Calabresi Marconi nel 2022, per la prima volta la conduttrice si concede una prima uscita pubblica con il nuovo compagno. Una love story ufficializzata dal settimanale “ Chi “: lui si chiama Tiago Schietti. In questi anni la conduttrice era sparita dai radar del gossip, scegliendo una vita da single più riservata, ora è riapparsa a Venezia, la città più romantica del mondo, mano nella mano con l’imprenditore brasiliano. I due si sono conosciuti, come spiega il giornale diretto da Massimo Borgnis, a metà gennaio in Brasile dove la conduttrice si trovava per trascorrere qualche giorno di vacanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore, l’imprenditore brasiliano Thiago Schietti: le foto su Chi

