Nuove dipendenze e ‘hikikomori’ Sabato il convegno per i giovani

Sabato si terrà un convegno dedicato ai giovani, organizzato da La Lanterna di Diogene e dall’Università del Sapere Permanente. L’evento si concentrerà su temi come le nuove dipendenze e il fenomeno degli hikikomori, coinvolgendo relatori e partecipanti in discussioni focalizzate sui problemi attuali che interessano i giovani. La giornata promette di offrire uno spazio di confronto e approfondimento su queste tematiche.

Prosegue il ciclo di appuntamenti culturali promossi da La Lanterna di Diogene – Università del Sapere Permanente. Questo sabato, il 14 marzo alle ore 15.30, nel foyer del Teatro Bismantova di Castelnovo Monti, si terrà l’incontro, ‘ Nuove dipendenze: hikikomori, I.A.D. e social media ’. L’iniziativa affronta uno dei temi più attuali legati al mondo giovanile e alla società contemporanea: le forme di isolamento e dipendenza connesse all’uso della rete, videogiochi e dei social network. Relatore sarà Fulvio Fantozzi, con la correlazione di Dafnhy D’Aniello. L’incontro rientra nella nona edizione della rassegna, ’ Terre ai margini, persone al confine – Silenzi, mutismi e cancellazioni ’, un percorso di approfondimento dedicato alle fragilità sociali e alle realtà spesso invisibili della contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

