nuoto i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

Sono stati annunciati da World Aquatics i criteri di qualificazione per il nuoto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'articolo illustra le regole e gli standard di tempo necessari per ottenere la qualificazione, offrendo un quadro chiaro delle modalità di accesso alle gare olimpiche di questa disciplina.

Le regole del gioco. Sono stati resi noti da World Aquatics i criteri che definisco il sistema di qualificazione per le gare di nuoto alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028, ivi compresi gli standard di tempo utili per ottenere la qualificazione. A differenza di quanto accaduto nell’ultima rassegna a Cinque Cerchi di Parigi 2024, ci sarà la grande novità dell’inserimento nel programma di alcune specialità, ovvero i 50 metri anche per gli stili a dorso, rana e a farfalla. Saranno 830 gli atleti in possesso della quota olimpica. Il periodo di qualificazione inizierà il 1° marzo 2027 e durerà fino al 18 giugno del 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

