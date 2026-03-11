NK Celje-AEK Atene Conference League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 12 marzo 2026 alle ore 21:00 si sfidano NK Celje e AEK Atene in una partita valida per i sedicesimi di finale di Conference League. Entrambe le squadre sono leader nei loro campionati nazionali, anche se in circostanze diverse. La gara rappresenta un ritorno tra le due formazioni a circa cinque mesi dalla precedente sfida. Sono state comunicate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici.

