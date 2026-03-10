Crystal Palace-AEK Larnaca Conference League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 12 marzo 2026 alle 21:00 il Crystal Palace sfida in casa l’AEK Larnaca negli ottavi di finale della Conference League. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con il Crystal Palace considerato il favorito per la vittoria. La partita si svolgerà allo stadio del club inglese e sarà trasmessa in diretta.

Il Crystal Palace, che ad oggi è la favorita assoluta per la vittoria della Conference League, affronta in casa l'AEK Larnaca nell'andare degli ottavi di finale della competizione. Si gioca giovedì sera a Selhurst Park e gli inglesi si avvicinano a questo match con prudenza dato che hanno già perso tra le mura amiche contro.