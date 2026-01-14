Un porto che oggi blocca la città invece di servirla | che città vogliamo essere? | le riflessioni di Soglia

Il porto di Salerno, un tempo fulcro di attività e sviluppo, oggi sembra più un ostacolo che un'opportunità per la città. Questa situazione invita a riflettere sul ruolo e sul futuro di Salerno, chiedendoci quale direzione vogliamo intraprendere. Le parole di Soglia ci spingono a considerare un percorso di rinnovamento e miglioramento, per trasformare il porto in un elemento di crescita e integrazione urbana.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.