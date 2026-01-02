Tiago Gabriel via da Lecce per una big a gennaio? Corvino chiarisce la posizione del club salentino sul giocatore

Corvino ha chiarito la posizione del Lecce riguardo a Tiago Gabriel, confermando che il club intende trattenere il calciatore fino a giugno, nonostante le richieste di altri club. Negli ultimi mesi, il nome del giovane attaccante ha suscitato interesse nel mercato, ma al momento non ci sono possibilità di trasferimento a gennaio. La società continua a valutare il suo sviluppo, mantenendo la sua permanenza in rosa.

Tiago Gabriel è stato richiesto da diversi club, ma Corvino ha confermato la volontà da parte del Lecce di trattenere il calciatore fino a giugno Negli ultimi mesi il nome di Tiago Gabriel è diventato uno dei più chiacchierati negli ambienti del calciomercato, attirando l'attenzione di numerosi club sia italiani che stranieri. Il giovane talento,

Cosa ha detto Corvino sul mercato del Lecce: Pierret via, Tiago Gabriel blindato. «Attacco? Non faremo altre scommesse» - E il Lecce fa chiarezza sugli obiettivi e su come si muoverà il club. msn.com

Sticchi Damiani blinda Tiago Gabriel: “Fortissimo, non andrà via a gennaio” - «Non mi sento di dire che rimarranno tutti a gennaio, sebbene questa sia la mia volontà». calciolecce.it

| “Non faremo innesti in attacco, fiducia all’attuale reparto offensivo. Per Tiago Gabriel rifiutate offerte importanti da club italiani e stranieri” : così il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino alla vigilia della difficile sfida contro la Juventus - facebook.com facebook

. @OfficialUSLecce, Corvino: "Tiago Gabriel C’è interesse di più club, italiani e stranieri. Nell’interesse nostro e del ragazzo abbiamo rifiutato offerte importanti" x.com

