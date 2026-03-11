Il sindaco di Napoli ha premiato il cantante Sal Da Vinci durante un evento pubblico. Durante il discorso, l'artista ha spiegato di aver scritto una canzone d’amore con un team di collaboratori. Ha aggiunto di non avere il controllo su come venga poi impiegata la canzone. L’occasione ha portato alla premiazione ufficiale dell’artista nella città.

“Ho scritto una canzone d’amore insieme a un gruppo di lavoro straordinario, poi non sta a me dire come viene utilizzata. Ho ascoltato tante polemiche inutili, il mio invito e di non cedere alle provocazioni. Le polemiche passano, la musica resta”. Lo ha dichiarato il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, giunto al Maschio Angioino di Napoli per ritirare la targa a lui conferita dal sindaco Gaetano Manfredi per aver dato lustro alla canzone napoletana con la sua vittoria. Senato, l'insulto di La Russa a microfono aperto: "Chi è quel cogl. che continua a urlare?" Referendum, Tajani: "Bartolozzi? Mi mette più paura quello che ha detto Gratteri" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, Sal Da Vinci premiato dal sindaco Manfredi: "Le polemiche passano la musica resta"

