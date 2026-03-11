Il sindaco di Napoli ha consegnato oggi la Medaglia di Napoli a Sal Da Vinci in occasione di un evento pubblico. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e rappresentanti istituzionali. Il premio è stato attribuito per il contributo artistico e culturale offerto dall’artista alla città. L’evento si è concluso con un momento di applausi e riconoscimenti ufficiali.

Un momento di emozione e riconoscimento per Sal Da Vinci, premiato oggi dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con la Medaglia di Napoli. Il cantante ha definito il premio “una vittoria che profuma di sogni realizzati”, dedicando il riconoscimento a chi, nonostante le difficoltà, continua a perseguire i propri obiettivi. Nel suo discorso, Da Vinci ha anche fatto riferimento alle polemiche degli ultimi giorni sui social: “Ho letto cose in giro, sono molto legato a Napoli, ma parlando di Napoli parlo di un’Italia tutta. Viviamo sotto un unico cielo e siamo tutti italiani che vogliono portare avanti il proprio Paese”. Conclude il cantante: “Questa vittoria è di tutte le persone che lottano per perseverare e realizzare i propri sogni”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Questa vittoria profuma di sogni realizzati”: Sal Da Vinci premiato dal sindaco Manfredi a Napoli

Articoli correlati

Sanremo 2026, Sal Da Vinci a Napoli: "Questo premio profuma di sogni realizzati, è di tutti voi"Celebrazione per Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, in Largo Torretta, a Napoli, nel suo quartiere d’origine.

Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci con la Medaglia della Città di NapoliTutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli...

Una raccolta di contenuti su Questa vittoria profuma di sogni...

Temi più discussi: Sal Da Vinci: Dedico la vittoria a Geolier e Napoli; Il trionfo di Sal Da Vinci. Ad Rossi: Con De Martino progetto pluriennale; Cinque motivi per cui 'Per sempre sì', il brano di Sal Da Vinci, ha trionfato al Festival di Sanremo; Sal Da Vinci, grande festa a Napoli per la vittoria a Sanremo 2026: Non rispondo a provocazioni.

Napoli, Sal da Vinci premiato dal sindaco Gualtieri: Vittoria di tutti, profuma di sogni realizzatiQuesta vittoria non è la mia, è di tutte le persone che nonostante le avversità lottano per perseverare e realizzare i propri sogni: così Sal da Vinci nel ritirare la Medaglia di Napoli dal sindaco ... repubblica.it

Sal Da Vinci riceve dal sindaco la medaglia della città di NapoliIl mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni. Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta, ha detto il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026, ... tg24.sky.it

Ecco cosa si sono detti Sal Da Vinci e il premier Meloni mdst.it/4bCGbd1 - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com