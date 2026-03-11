Il big match tra Napoli e Lecce si avvicina e il protagonista principale ancora non è certo della sua presenza. La squadra napoletana sta proseguendo gli allenamenti in vista della partita di sabato allo stadio Maradona, mentre l’attaccante principale non si sente ancora completamente recuperato e cerca di rientrare in squadra. La decisione finale sulla sua partecipazione verrà comunicata nelle prossime ore.

Il Napoli continua la sua preparazione in vista della sfida in Campionato contro il Lecce, in programma sabato al Maradona. In casa azzurra però, resta ancora un dubbio legato ad un titolare di Antonio Conte. Lobotka ancora in dubbio, il punto della situazione. Secondo quanto riportato da Il mattino, Stanislav Lobotka non è ancora pronto per tornare ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Il centrocampista slovacco ha aumentato i carichi di lavoro, ma il suo rientro non è stato ancora definito. L’obiettivo dello staff medico è quello di recuperarlo almeno in panchina, per la sfida di sabato contro il Lecce. La volontà di Lobotka è quella di recuperare il prima possibile la sua piena condizione fisica, anche in vista degli impegni che lo attendono con la nazionale slovacca durante la pausa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il big ancora in dubbio: “Non è pronto ma tenterà di rientrare”

