Calciomercato Verona Belghali sempre desiderato da quella big che per gennaio tenterà l’assalto!

Belghali Juventus, il terzino del Verona è un obiettivo dei bianconeri? Una pista da seguire, ma non una trattativa semplice. Le ultime - Belghali Juventus, il terzino del Verona potrebbe rappresentare una soluzione per i bianconeri magari già direttamente a gennaio La Serie A ha trovato un nuovo protagonista sulla fascia destra e il su ... calcionews24.com

Belghali, il Verona sogna la plusvalenza "importante": Juve ed Inter sull'algerino - Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 della nazionale algerina, può diventare il pezzo pregiato del mercato del Verona: come riportato da "L'Arena", gli scaligeri ... tuttojuve.com

CALCIOMERCATO ROMA – BALDANZI PUÒ PARTIRE Secondo Il Messaggero, Tommaso Baldanzi apre all’addio alla Roma Hellas Verona in netto vantaggio sul Pisa nella corsa al fantasista, dopo il forte interesse già mostrato la scorsa estate. De - facebook.com facebook

Calciomercato Roma - Pisa ed Hellas Verona su Baldanzi #ASRoma x.com

