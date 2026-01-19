Al Teatro Prati di Roma, dal 23 gennaio al 1 marzo 2026, torna in scena ‘O tuono ‘e marzo, celebre commedia napoletana di Vincenzo Scarpetta. Uno spettacolo che conserva il fascino della tradizione teatrale partenopea, offrendo un’occasione per apprezzare un classico della drammaturgia italiana in un contesto intimo e accogliente. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della cultura napoletana.

Cosa: La messa in scena della celebre commedia napoletana ‘O tuono ‘e marzo di Vincenzo Scarpetta. Dove e Quando: Al Teatro Prati di Roma, dal 23 gennaio al 1 marzo 2026. Perché: Per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi tra arredi d’antiquariato, sartoria storica e la maestria comica della tradizione partenopea diretta da Fabio Gravina. Il cuore del quartiere Prati si conferma una delle enclave più vive per la tutela del grande repertorio teatrale napoletano a Roma. In un’epoca dominata dal digitale e dal minimalismo scenico, il Teatro Prati sceglie di andare in controtendenza, puntando sulla solidità del “teatro vero”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il fascino di Scarpetta al Teatro Prati con ‘O tuono ‘e marzo

Al Teatro Prati va in scena “’O tuono ’e marzo”

Al Teatro Prati arriva “’O tuono ’e marzo”, una rappresentazione che valorizza l’autenticità del teatro tradizionale. Situato nel cuore di Roma, questo spazio conserva l’atmosfera di un tempo, offrendo al pubblico un’esperienza culturale autentica e coinvolgente. Un’occasione per riscoprire le radici del teatro italiano in un ambiente sobrio e accogliente, lontano dagli eccessi della modernità.

Leggi anche: Giovani talenti riscoprono Scarpetta: al teatro Totò il fascino eterno di “Miseria e Nobiltà”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

" 'O tuono 'e marzo", in scena a Roma la commedia corale di Vincenzo Scarpetta - Il fascino senza tempo della commedia napoletana rivive nel cuore pulsante di una Roma moderna. ansa.it