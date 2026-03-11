Mysteria | 1,6 km di leggende a Palermo prenota ora

Il 15 marzo 2026 si terrà Mysteria, un evento a Palermo che coinvolge il centro storico della città. Durante la giornata, saranno raccontate storie documentate e leggende popolari provenienti dall’area. La manifestazione prevede un percorso di 1,6 km attraverso le vie più antiche del quartiere, con appuntamenti e attività in diverse location. È possibile prenotare la partecipazione in anticipo.

Il 15 marzo 2026, nel cuore antico di Palermo, si svolgerà Mysteria, un evento che trasforma la città in un palcoscenico narrativo dove storie documentate e leggende orali si fondono. L'iniziativa parte alle 17:00 da Piazza Bellini per coprire un percorso di circa 1,6 chilometri fino a Via del Noviziato, offrendo una visione alternativa della capitale siciliana popolata da figure mitiche come i lupunari e le donne di fora. Il costo è fissato a 8 euro, con tariffe ridotte a 5 euro per i soci Tacus e l'ingresso gratuito per i minori di 12 anni e le persone con disabilità. Questa passeggiata raccontata non è un semplice tour guidato, ma un viaggio nella dimensione dell'invisibile, dove ogni aneddoto riflette credenze, paure e desideri che definiscono l'identità locale.