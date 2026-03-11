Monfalcone | treno investe giovane triestino morte sul posto

Martedì 10 marzo 2026, nelle prime ore del mattino, un giovane triestino è stato investito da un treno nella zona industriale di Monfalcone. L’incidente è avvenuto sul posto, senza possibilità di soccorso. La polizia e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma il decesso del ragazzo è stato confermato sul momento. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Una tragedia improvvisa ha scosso la zona industriale di Monfalcone alle prime luci dell'alba di martedì 10 marzo 2026. Un giovane triestino di ventiquattro anni è deceduto dopo essere stato investito da un convoglio ferroviario mentre si trovava all'interno della stazione. I soccorritori e le forze dell'ordine sono accorsi immediatamente sul luogo del sinistro, ma non c'è stato nulla da fare per salvare il venticinquenne. L'evento si è verificato in un punto cruciale della rete di trasporto regionale, dove il confine tra Friuli-Venezia Giulia e il territorio triestino assume una rilevanza strategica particolare. La presenza del porto di Trieste e l'autonomia speciale della regione rendono ogni incidente su questa tratta un fatto di impatto territoriale diretto.