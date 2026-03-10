Investimento in stazione a Monfalcone | morto un triestino di 25 anni

Da triesteprima.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane triestino di 25 anni è morto questa mattina alle prime luci dell’alba a Monfalcone, dopo essere stato investito in stazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

La tragedia è avvenuta questa mattina alle prime luci dell'alba. Nulla da fare per i sanitari intervenuti sul posto La vittima dell'investimento ferroviario avvenuto in stazione a Monfalcone alle prime luci dell'alba di oggi 10 marzo è un giovane triestino. Il venticinquenne è stato investito da un convoglio in transito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polfer di Trieste e personale della rete ferroviaria e del Commissariato di polizia di Monfalcone. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: Investito in stazione a Monfalcone: circolazione in tilt, ritardi e raffica di treni cancellati

Lutto nel mondo dello spettacolo: morto il performer triestino Andrea NovaccoEra parte del duo Face of Disco Italia (insieme al londinese Liam), che si esibiva in performance di ballo e trasformismo.

Approfondimenti e contenuti su Investimento in stazione a Monfalcone...

Temi più discussi: Investimento in stazione a Monfalcone: ritardi fino a due ore sulla Trieste-Venezia; Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno; Investito e ucciso da un treno a Pra', modifiche al traffico ferroviario; Investimento mortale sui binari: treni con ritardi e cancellazioni.

Investimento in stazione a Monfalcone: morto un triestino di 25 anniLa tragedia è avvenuta questa mattina alle prime luci dell'alba. Nulla da fare per i sanitari intervenuti sul posto ... triesteprima.it

Persona investita da treno in stazione a Monfalcone, ritardi fino a 120 minuti sulla Venezia-TriesteLa tragedia sui binari poco prima delle 6 nella stazione di Monfalcone. Circolazione ferroviaria bloccata per diverse ore sulla Venezia-Trieste con cancellazioni di treni , ritardi e limitazioni di ... fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.