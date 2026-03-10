Investimento in stazione a Monfalcone | morto un triestino di 25 anni

Un giovane triestino di 25 anni è morto questa mattina alle prime luci dell’alba a Monfalcone, dopo essere stato investito in stazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

La tragedia è avvenuta questa mattina alle prime luci dell'alba. Nulla da fare per i sanitari intervenuti sul posto La vittima dell'investimento ferroviario avvenuto in stazione a Monfalcone alle prime luci dell'alba di oggi 10 marzo è un giovane triestino. Il venticinquenne è stato investito da un convoglio in transito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polfer di Trieste e personale della rete ferroviaria e del Commissariato di polizia di Monfalcone. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

