Modifiche alla viabilità in zona stadio si gioca al Braglia venerdì sera

Venerdì sera, in occasione della partita tra Modena e Spezia allo Stadio Alberto Braglia, sono state annunciate modifiche temporanee alla viabilità. Le autorità hanno disposto restrizioni alla circolazione e alla sosta lungo alcune vie nelle vicinanze dell’impianto sportivo, per garantire lo svolgimento della partita prevista alle 20.30. Le modifiche resteranno in vigore fino al termine dell’evento.

