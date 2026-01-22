Quattro assi | nuove modifiche alla viabilità in zona Principe

A partire dalle 21 di giovedì 22 gennaio, si introducono modifiche alla viabilità nella zona di Principe, in seguito ai lavori per il cavidotto di via Balbi. Questa fase fa parte del progetto dei Quattro Assi di Forza, volto a migliorare il trasporto pubblico locale. Le nuove disposizioni saranno in vigore fino a completamento dei lavori, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza del traffico durante le operazioni.

Quattro assi: da lunedì lavori in via Cantore e via XX Settembre, divieti e modifiche alla viabilitàDa lunedì 19 gennaio, in via Cantore e via XX Settembre, avranno inizio i lavori per la posa dei nuovi cavidotti, nell’ambito del progetto dei Quattro Assi del Trasporto Pubblico Locale.

