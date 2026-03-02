Aggiornamento GPS 2026 tutte le novità spiegate | così si compila la domanda QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Martedì 3 marzo alle 14 | 30

Martedì 3 marzo alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante sindacale per spiegare le novità dell’aggiornamento GPS 2026 e come compilare la domanda. Fino a lunedì 16 marzo, insegnanti e personale scolastico possono iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. La procedura riguarda coloro che vogliono partecipare alle supplenze per il prossimo anno scolastico.

Temi più discussi: Aggiornamento GPS, pubblicato dal MIM un avviso contenente la correzione di alcuni refusi nell'Ordinanza Ministeriale 27 del 16.2.2026; Pubblicate le prime FAQ su GPS e Graduatorie d'Istituto 2026/27 e 2027/28; Terza batteria di FAQ sulla procedura di aggiornamento delle GPS. Aggiornata la sezione del sito MIM; GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo.

