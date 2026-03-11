Mercoledì mattina, su un tram della linea 27 a Milano, si è verificato un principio di incendio in via Marco Bruto, nella zona Forlanini. A bordo c'erano circa venti passeggeri che sono stati fatti scendere in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e accertare le cause dell'incendio.

Un principio di incendio è divampato mercoledì mattina su un tram milanese della linea 27, in via Marco Bruto, in zona Forlanini. Le immagini girate sul posto mostrano la presenza di mezzi dei vigili del fuoco, polizia locale e della security dell’Azienda dei Traporti Milanesi con il mezzo fermo, che non appare riportare danni importanti e che viene attaccato a un rimorchiatore per essere spostato. Alcuni oggetti metallici anneriti dal fumo e dal fuoco sono stati appoggiati a terra lungo i binari della linea, che viaggia tra viale Ungheria e piazza Fontana. Tutti illesi i passeggeri a bordo. La dinamica non è ancora chiara ma, in una nota, Atm ha dichiarato che “ è caduto un cavo della rete aerea che ha causato un contatto “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, principio di incendio sul tram 27: a bordo una ventina di passeggeri

Articoli correlati

Milano, principio di incendio su un tram con passeggeri a bordo: non ci sono feritiUn principio di incendio è divampato questa mattina su un tram milanese della linea 27 in via Marco Bruto, in zona Forlanini, per cause ancora da...

Milano, il tram 27 prende fuoco: fumo e panico. A bordo una ventina di personePaura a Milano nella mattinata di oggi, quando un tram della linea 27 ha preso fuoco in via Marco Bruto, nella zona Mecenate-Forlanini.

Tram prende fuoco a Milano, a bordo una ventina di passeggeri

Una selezione di notizie su Milano principio di incendio sul tram...

Temi più discussi: Paderno Dugnano, principio d’incendio all’oratorio di Palazzolo; Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate; Fiamme nella lavanderia della Rsa. A fuoco un carrello per indumenti; L'impianto di aspirazione si surriscalda: principio di incendio in una azienda.

Milano, principio di incendio su un tram con passeggeri a bordo: non ci sono feritiUn principio di incendio è divampato questa mattina su un tram milanese della linea 27 in via Marco Bruto, in zona Forlanini, per cause ancora da accertare. lapresse.it

Principio di incendio su un tram a Milano: nessun ferito. Caduto un cavo della reteQuarto episodio in pochi giorni per i mezzi Atm: principio d'incendio su un tram della linea 27 in zona Forlanini ... ilfattoquotidiano.it

A Milano ancora problemi sui tram, fiamme su uno della linea 27 x.com

Cielo nuvoloso oggi a Milano, che ne dite di pranzare con una bella zuppa Continua a seguirmi su Orecchietteeforchette per scoprire cosa cucino ogni giorno - facebook.com facebook