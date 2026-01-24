Calciomercato Milan Romano certo | Su Mateta gradimento dei rossoneri che non cambia In futuro …

Fabrizio Romano ha confermato l’interesse del Milan per il calciatore Mateta, sottolineando che il gradimento dei rossoneri rimane invariato. La possibilità di una futura operazione di mercato è ancora in fase di valutazione, senza conferme definitive. Restano quindi attente le attenzioni sulla situazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che si è rivelato fin da subito fondamentale nel Diavolo di Massimiliano Allegri, rappresentando la punta fisica che mancava al club rossonero. Prima che il club di Via Aldo Rossi chiudesse il suo arrivo, si parlava tanto di Jean-Philippe Mateta per l'attacco del Milan. Negli ultimi giorni accostato anche alla Juventus, il suo futuro, almeno fino a giugno sembra al Crystal Palace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

