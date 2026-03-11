Mignani sabato ha un’ultima chance

Sabato, l’allenatore ha un’ultima occasione per cambiare il corso della stagione. Lo 0-0 nel derby di Modena ha lasciato un segno più di quanto fatto vedere nelle sconfitte contro Venezia e Monza, entrambe con risultati pesanti. La sfida imminente rappresenta un momento chiave per il futuro della squadra.

Lo 0-0 maturato nel derby di Modena sembra aver pesato più delle nette sconfitte patite, per di più al Manuzzi, con Venezia (0-4) e Monza (1-3). Ad onor del vero ci sarebbero da annoverare pure quella con il Bari, di Avellino, di Chiavari e con lo Spezia. Ko che avrebbero fatto ipotizzare l’esonero di mister Mignani già da un pezzo. Ed invece l’ultima chance l’allenatore se la giocherà sabato contro il Frosinone, al Manuzzi. Dietro al silenzio della proprietà – a breve comunque gli Aiello dovrebbero tornare a Cesena – si celerebbe la delusione della prestazione del Braglia. La gara di contenimento giocata dai bianconeri non è piaciuta. Dunque contro il Frosinone un eventuale pareggio potrebbe non bastare a Mignani a salvare la panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

