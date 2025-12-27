DIRETTA Catanzaro-Cesena nell' ultima partita del 2025 Mignani lancia Diao titolare

Sfida playoff allo stadio Ceravolo tra due squadre in salute, Catanzaro e Cesena, è la 18esima giornata ed ultima partita del 2025. I giallorossi guidati da Aquilani sono settimi con 28 punti, mentre i bianconeri sono quarti con 31 punti. Mignani deve rinunciare a Bastoni, Adamo e Castegnetti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

