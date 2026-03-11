Meteo | Previsioni per giovedì 12 marzo

Per giovedì 12 marzo a Modena sono previste nuvole diffuse o coperture complete con deboli piogge che si ridurranno in serata, portando a schiarite. La quantità di precipitazioni prevista è di circa 8 millimetri. Durante la giornata, le condizioni atmosferiche rimarranno instabili con piogge leggere che si attenueranno nel corso delle ore serali.

A Modena cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1752m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

