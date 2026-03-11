Meloni prende appunti durante interventi in Senato dopo informativa su crisi Iran – Il video

Durante una seduta al Senato, la premier prende appunti mentre ascolta gli interventi degli altri senatori. La sua presenza è collegata a un'informativa sulla crisi in Iran, tenuta prima di un imminente Consiglio dell'Unione Europea. L'evento si svolge in un clima di attenzione e discussione, con la premier che segue attentamente le diverse posizioni espresse dai rappresentanti politici.

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto «Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Meloni prende appunti durante intervento Conte in Aula alla Camera – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 La premier Meloni prende appunti durante l'intervento di Conte in Aula alla Camera sul Consiglio Ue.

Giorgia Meloni rientra in Senato per la discussione sulla crisi in Iran – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Giorgia Meloni rientra in Senato per le comunicazioni sul Medio Oriente La premier Giorgia Meloni è rientrata in...

Contenuti e approfondimenti su Meloni prende

Temi più discussi: Slitta la riapertura del museo dei portici; Grande festa per i maturandi a 100 giorni dall’esame; Mercoledì col ciclismo: scuole chiuse a Rieti dalle ore 12; Il cimitero è in salita: cadute e proteste.

Meloni prende appunti durante interventi in Senato dopo informativa su crisi IranLa premier Giorgia Meloni prende appunti durante gli interventi in Aula al Senato dopo la sua informativa sulla crisi in Iran, in vista del Consiglio Ue. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it

Meloni, su Hormuz dibattito in corso, se proposte confronto in Parlamento(ANSA) - ROMA, 11 MAR - 'C'è un dibattito in corso sul tema di Hormuz', su quali 'strumenti' possano essere utilizzati 'per difendere la libertà ... notizie.tiscali.it

ANSA.it. . MEDIO ORIENTE | Meloni in Senato: 'L'intervento di Usa e Israele contro l'Iran fuori dal diritto internazionale, l'Italia non ne prende parte e non intende farlo' #ANSA - facebook.com facebook

Iran, Meloni in Aula. Il governo prende tempo Niente taglio alle accise x.com