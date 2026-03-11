Meloni | Nessun Capo di Stato o Governo in Parlamento su crisi in Iran neanche Sanchez

Nelle grandi democrazie occidentali nessun capo di Stato o di Governo si trova oggi in Parlamento per discutere della crisi in Iran. Tra le assenze più significative ci sono quelle del presidente del Consiglio e del presidente del governo spagnolo. La discussione sulla situazione in Iran si svolge in altri contesti, senza la presenza diretta dei leader europei.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Nelle grandi democrazie occidentali nessun capo del Governo o Presidente della Repubblica ad oggi è andato a confrontarsi in Parlamento su questa crisi, non l'ha fatto neanche il "campione della democrazia" Pedro Sanchez, che giustamente prendiamo a punto di riferimento". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente, citando il presidente spagnolo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

