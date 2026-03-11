Medaglia della città di Napoli a Sal Da Vinci Colella | Vince Napoli È accussì fatevene una ragione

Oggi nella Sala dei Baroni di Napoli, il sindaco della Città Metropolitana ha consegnato la Medaglia della città a Sal Da Vinci, riconoscendolo come vincitore del Festival della Canzone italiana. Colella ha commentato con tono deciso: “Vince Napoli. È accussì, fatevene una ragione”. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti culturali, sottolineando l'importanza dell'evento per la città.

Napoli. Oggi nella Sala dei Baroni il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha consegnato la Medaglia della Città a Sal Da Vinci vincitore del Festival della Canzone italiana. « È accussì. Fatevene una ragione. Al di là di ogni possibile pregiudizio. Oltre Cazzullo, oltre gli stereotipi. Con una risposta garbata ai soli detrattori, che spuntano di consueto, quando Napoli vince in ogni contesto – ha affermato Sergio Colella, Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli – Dopo essersi classificato terzo nel 2009 con 'Non riesco a farti innamorare', Sal Da Vinci è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo.