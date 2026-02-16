K-pop e anime conquistano la riviera | alla discoteca di Cesenatico il dj set a tema

Il dj set dedicato al K-pop e agli anime ha attirato molti giovani alla discoteca di Cesenatico, portando un’atmosfera vivace e colorata sulla riviera. La serata, chiamata “K-Pop Experience & Anime Night”, propone musica e immagini che richiamano le hit più famose e le colonne sonore più amate di questi generi. I partecipanti hanno potuto ballare e condividere la passione per le culture coreana e giapponese, creando un evento che ha fatto registrare un’affluenza significativa tra gli appassionati.

A Cesenatico arriva la "K-Pop Experience & Anime Night", una serata di musica e spettacolo che celebra la cultura k-pop e anime con un omaggio alle hit e alle colonne sonore più iconiche del genere. L'appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, dalle ore 22.30, alla discoteca Energy di Cesenatico dove gli appassionati potranno vivere un'esperienza immersiva e inedita all'insegna della musica e del divertimento. Il dj set in programma prevede i grandi successi internazionali, le colonne sonore iconiche di cartoni animati e anime, le sigle che hanno segnato intere generazioni, le hit K-Pop e i brani Disney.