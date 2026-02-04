Margo ha problemi di soldi | Elle Fanning mamma in difficoltà nel teaser della serie

Elle Fanning torna in scena con una serie che mette in luce le difficoltà di una mamma in crisi economica. Nel teaser appena uscito, si vede chiaramente una Fanning intensa e convincente, pronta a interpretare un personaggio complesso. La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Rufi Thorpe, debutta il 15 aprile su Apple TV. I fan aspettano di scoprire come Fanning affronterà questa nuova sfida, tra problemi di soldi e tensioni familiari.

Il 15 aprile arriverà in streaming la serie tratta prodotta da David E. Kelley, che è tratta dall'omonimo romanzo scritto da Rufi Thorpe Debutterà in streaming il 15 aprile su Apple TV la nuova serie Margo ha problemi di soldi, che vede l'attrice nominata al premio Oscar Elle Fanning come protagonista, e che si "presenta" finalmente con il primo teaser trailer. Elle Fanning non sarà certo la sola star della serie, perchè accanto a lei ci saranno anche due leggende di Hollywood come Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. Il progetto, tratto dal romanzo di Rufi Thrope, è prodotto dal pluripremiato David E. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

