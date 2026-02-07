Torna il Carnevale Paganese | tutti gli appuntamenti in programma

A Pagani torna il Carnevale Paganese. Le strade si riempiono di colori e maschere, con eventi che coinvolgono tutta la città. Le celebrazioni sono iniziate e proseguono tra sfilate, musica e divertimento. Questa volta, il Carnevale si incrocia con la festa di San Valentino, rendendo tutto ancora più vivace e speciale. La gente si prepara a trascorrere giornate di allegria e socialità, come da tradizione.

A Pagani prendono il via le celebrazioni per il Carnevale 2026, che quest'anno incrociano il calendario con la festività di San Valentino. Dal 12 al 17 febbraio, il centro cittadino e le zone limitrofe ospiteranno una serie di eventi che include sfilate di carri allegorici, cortei scolastici e intrattenimento musicale. Il programma delle iniziative inizia giovedì 12 febbraio con la sfilata del I Circolo Didattico: circa 700 alunni partiranno alle ore 9.00 da piazza Corpo di Cristo per raggiungere piazza Sant'Alfonso intorno alle 12. Pagani in festa per Carnevale e San Valentino Eventi, musica e carri allegorici dal 12 al 17 febbraio Pagani si prepara a vivere giorni di festa, colori e partecipazione con il Carnevale Paganese 2026, un ricco calendario di eventi che coinvolgerà il centro cit

